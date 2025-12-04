Eğitimlerin tamamlanması ve Aile Yılı kapsamında düzenlenen yemek programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da katıldı. Programda bir konuşma yapan Vali Eldivan, muhtarlık mesleğinin önemine dikkat çekti.

"Devletin Vatandaşla İlk Temas Noktası Muhtarlardır"

Vali Eldivan, konuşmasında muhtarları "devlet ile vatandaş arasındaki en önemli temas noktası" olarak tanımladı. Muhtarların, mahallelerin ve köylerin nabzını tutan kilit isimler olduğunu belirten Eldivan, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarlık, devletimizin vatandaşla ilk temas noktasıdır. Sizler mahallelerimizin ve köylerimizin nabzını tutan, devlet ile millet arasındaki en sağlam köprüsünüz. Sahada karşılaştığınız her mesele bizler için kıymetlidir. Bayburt’ta birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için muhtarlarımızla iş birliğimizi her zaman sürdüreceğiz."

Üç gün süren eğitimlerin sona ermesiyle birlikte , Muhtarlar Akademisi katılım belgeleri, programa katılan protokol üyeleri tarafından muhtarlara takdim edildi.