Yatırım programı kapsamında kentin dört farklı köyüne tam teşekküllü sağlık binaları inşa edilirken, şehir merkezindeki eski hastane arazisi de dev bir diş sağlığı merkezine ev sahipliği yapacak.

Projeler Onaylandı, Çalışmalar Başlıyor

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sağlık yatırımlarına ilişkin projelerin onaylandığını müjdeledi. Hazırlanan plana göre; Akşar, Konursu, Masat ve Maden köylerine Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binaları kazandırılacak. Bu merkezlerin yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Eski Hastane Yerine Modern ADSM

Şehir merkezinde uzun süredir merakla beklenen eski devlet hastanesi alanının akıbeti de netleşti. Söz konusu araziye inşa edilecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), bölgenin sağlık ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Dev projenin öne çıkan detayları ise şunlar:

Kapasite: 40 üniteli modern tedavi birimleri.

Alan: Toplam 8 bin metrekare kapalı kullanım alanı.

Takvim: Yapım çalışmalarına bu yıl içerisinde başlanacak.

Birinci Basamak Hizmetlere Kolay Erişim

Özellikle köylerde hayata geçirilecek ASM ve 112 acil istasyonları sayesinde, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine çok daha hızlı ve kolay erişmesi amaçlanıyor. Bu yatırımlarla birlikte Bayburt’un hem kırsal hem de merkezdeki sağlık vizyonunun üst seviyeye taşınması bekleniyor.