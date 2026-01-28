BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- "Bir Test, Bir Fark, Bir Hayat" sloganıyla gerçekleştirilen eğitimde, erken tanının hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekildi.

01-31 Ocak tarihleri arasında dünya genelinde kutlanan Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri, Bayburt’ta eğitim çalışmalarıyla devam ediyor. Toplum tabanlı kanser taramalarının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, bu doğrultuda sağlık personeline yönelik özel bir program hazırladı.

"Bir Test, Bir Hayat"

Müdürlük bünyesindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim, Kanser Birimi Hemşiresi Esranur Yıldırım Akdoğan tarafından verildi. Çok sayıda sağlık çalışanının takip ettiği programda, özellikle "Bir Test, Bir Fark, Bir Hayat" teması işlenerek toplumsal bilincin artırılmasının önemi üzerinde duruldu.

Kapsamlı Bilgilendirme ve Korunma Yöntemleri

Eğitim süresince yalnızca serviks kanseri değil, diğer kanser türleri hakkında da detaylı sunumlar yapıldı. Katılımcılara şu konularda teknik bilgiler aktarıldı:

*Kanser tarama protokolleri,

*Tanı ve tedavi süreçlerindeki yenilikler,

*Kanserden korunma yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleri,

*Düzenli taramaların kanserle mücadeledeki kritik rolü.

Farkındalık Çalışmaları Sürecek

Eğitimin temel amacının, sağlık çalışanları aracılığıyla halkı düzenli taramalara teşvik etmek ve hastalığın erken evrede yakalanmasını sağlamak olduğu belirtildi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Ocak ayı boyunca farkındalık etkinliklerini sürdüreceğini vurguladı.