Yılın Sağlık Personeli: Songül Sayımer.14 Mart Tıp Bayramı iftar programı, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde düzenlendi.
Programa Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Harun Sivlim, yılın hekimi seçilen Kardiyoloji Uzmanı Dr.Alican Özkan ve yılın sağlık personeli seçilen Hemşire Songül Sayımer katıldı.
Ödüllerini Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Kemal Memişoğlu’ndan alan personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
Programda ayrıca 14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerafeddin ödüllerine layık görülen isimler, ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.