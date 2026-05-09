Milletvekili Ateş, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ve beraberindeki heyetle birlikte, tadilat süreci devam eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hastanenin mevcut durumu ve devam eden yenileme çalışmaları hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi alındı. Tadilat sürecinin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini belirten Milletvekili Ateş, çalışmaların planlanan takvimde ilerlediğini vurguladı.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha modern, konforlu ve güçlü imkânlarla ulaşabilmesini hedeflediklerini ifade eden Ateş, bu yatırımın Bayburt’un sağlık kapasitesine önemli bir katkı sunacağını belirtti. "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hareket edildiğini vurgulayan Ateş, projede emeği geçen tüm sağlık personeline ve çalışanlara teşekkür etti.