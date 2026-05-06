Bayburt Üniversitesi, TEKNOFEST başvurularında son yıllarda yakaladığı dikkat çekici artışla önemli bir başarıya imza attı. 2023 yılında 11 olan başvuru sayısı, 2024’te 67’ye, 2025’te 476’ya ve 2026 yılında 1114’e ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bayburt Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, elde edilen bu başarının üniversitenin bilim, teknoloji ve üretim odaklı yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirtti.

Rektör Türkmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TEKNOFEST başvurularımızdaki bu güçlü artış, öğrencilerimizin sadece hayal kuran değil, hayallerini projeye dönüştüren bir nesil olduğunu göstermektedir. Bu tablo, aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi’ne inanan, üreten ve geliştiren bir gençliğin en açık göstergesidir.”

Başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Türkmen, “Başta T3 Vakfı Bayburt İl Temsilciliği olmak üzere, sürece katkı sunan Teknoloji Transfer Ofisimize ve tüm akademik-idari kadromuza teşekkür ediyorum.” dedi.

Bayburt Üniversitesi olarak gençlerin yenilikçi fikirlerini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Rektör Türkmen, üniversitenin teknoloji üretme ve geliştirme noktasında kararlı adımlar attığını ifade etti