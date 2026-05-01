BAYBURTGÜNDEM: Akşam namazının ardından Saat Kulesi Meydanı’nda bir araya gelen Bayburtlular; sivil toplum kuruluşları (STK), siyasi parti temsilcileri ve Memur-Sen üyelerinin öncülüğünde Filistin halkına destek mesajı verdi. Meydanı dolduran kalabalık, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizlerle bölgede yaşanan insani krize ve yardım filosuna yönelik hukuk dışı müdahaleye tepki gösterdi.

"Vicdanımız Filistin ile Atıyor"



Platform adına basın açıklamasını okuyan Faris Tütüneken, Gazze’ye yönelik ambargoyu kırmak ve insani ihtiyaçları gidermek amacıyla yola çıkan yardım gemilerine yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtti. Tütüneken, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gazze halkı büyük bir insanlık dramı yaşarken, onlara yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik bu saldırı, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Bizler bugün burada, Bayburt halkının vicdanının Filistinli kardeşlerimizle birlikte çarptığını göstermek ve bu zulme karşı tek ses olmak için toplandık. Uluslararası toplumu, yaşanan bu insani krize karşı daha etkin adımlar atmaya davet ediyoruz."

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği basın açıklaması, Filistin halkı için yapılan duaların ardından sona erdi.