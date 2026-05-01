BAYBURTGÜNDEM: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün yayımlanan atama kararları çerçevesinde, Türk bürokrasisinin deneyimli ismi Vasip Şahin’in yeni adresi TİHEK oldu. Şahin’in atanmasıyla boşalan Ankara Valiliği görevine ise Aydın Valisi Yakup Canbolat getirildi.

İstanbul ve Ankara Valiliği Dönemleri

Bayburt’un yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Vasip Şahin, kariyeri boyunca devletin en stratejik noktalarında önemli hizmetlere imza attı. Türkiye’nin iki büyük metropolü olan hem İstanbul hem de Ankara’da valilik görevlerini yürüten Şahin, bu süreçteki kriz yönetimi ve devlet adamlığı duruşuyla takdir topladı.

Yeni Dönem: İnsan Hakları ve Eşitlik

TİHEK Başkanı olarak göreve başlayacak olan Şahin; kurum bünyesinde insan haklarının korunması, geliştirilmesi, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi ile ayrımcılıkla mücadele gibi hayati alanlarda yürütülecek çalışmalara liderlik edecek.