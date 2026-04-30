Amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve yerel basın mensuplarının katılım sağladığı programda, Bayburt futbolunun mevcut durumu ve geleceği konuşuldu.

Muhammed Ölmez: "Bayburtspor Etrafında Kenetlenmeliyiz"

Organizasyonun açılışında konuşan Monarşi Taraftar Derneği Başkanı Muhammet Ölmez, yemeğin temel amacının sezon sonuna yaklaşırken dayanışmayı artırmak ve Bayburtspor çatısı altında güçlü bir bağ kurmak olduğunu vurguladı. Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu’nun şehre dönerek önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Ölmez, tüm branşların bu birliktelikten güç alacağını ifade etti.

Yeni Sezon Planlaması ve Bölgesel Lig Hedefleri

Sözlerine amatör liglerin mevcut durumunu değerlendirerek başlayan Başkan Bünyamin Yazoğlu de gelecek sezon için iddialı mesajlar verdi. Yazoğlu, "Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve diğer kategorilerde şehrimizi sadece Bayburtspor ismiyle değil, tüm kulüplerimizle omuz omuza vererek çok daha ileriye taşıyacağız" dedi.

"Güçlü Bir Futbol Şehri İnşa Edeceğiz"

Bayburt’un futbol altyapısının ve profesyonel vizyonunun geliştirilmesi gerektiğini savunan Yazoğlu, profesyonel liglerde şehri temsil eden takım sayısının artmasını dilediğini belirtti. Bayburtspor’un hak ettiği konuma ulaşması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini ekledi.

Programa Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve basın mensupları da katılım sağlayarak şehir sporuna destek verdiler. Program, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.