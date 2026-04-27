Şampiyonadaki ilk sınavında Letonyalı rakibi Elma Zeidlere ile karşılaşan Akkuş, minderden 3-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde bağımsız sporcu Alina Kasabieva’ya karşı verdiği 12-9’luk zorlu mücadeleyi kaybeden milli güreşçi, madalya şansını üçüncülük maçına taşıdı.

Bronz Madalya Azerbaycanlı Rakibe Karşı Geldi

Avrupa üçüncülüğü için Azerbaycanlı Birgül Soltanova ile karşı karşıya gelen Beyza Nur Akkuş, taktiksel bir mücadele sergilediği maçı 4-2 kazanarak kürsüye çıkmayı başardı.

Bayburt’ta Sevinç Hâkim

Milli sporcunun uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarı, memleketi Bayburt’ta büyük bir coşku ve sevinçle karşılandı. Akkuş, kazandığı bronz madalya ile hem Türkiye’nin hem de Bayburt’un gururu oldu.