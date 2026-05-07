Törene Bayburt Üniversitesini ve aynı zamanda başkanlığını yürüttüğü TÜSF’i temsilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen katıldı. İmza töreninde ayrıca Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve EUSA Başkanı Haris Pavletic de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte Erzurum 2028 Avrupa Üniversite Kış Oyunları’nın resmi süreci başlatılırken, organizasyonun üç üniversitenin ev sahipliğinde, TÜSF ve EUSA’nın koordinasyonunda yürütüleceği vurgulandı. Avrupa’nın üniversite sporları alanındaki en prestijli kış organizasyonlarından biri olarak kabul edilen bu büyük etkinliğin, hem Türkiye’nin hem de Erzurum’un uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Törende konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonun önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Erzurum 2028 Avrupa Üniversite Kış Oyunları, sadece bir spor organizasyonu değil; aynı zamanda üniversiteler arası iş birliğini güçlendiren, kültürel etkileşimi artıran ve ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü pekiştiren stratejik bir adımdır. Bayburt Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile birlikte bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. TÜSF ve EUSA ile yürütülen güçlü koordinasyon sayesinde örnek bir organizasyona imza atacağımıza inanıyorum.”

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ayrıca, başkanlığını yürüttüğü EUSA Rektörler Konseyi’nin önümüzdeki süreçte Bayburt’ta toplanacağını belirterek, EUSA’nın 30. yıl etkinlikleri kapsamında kapsamlı bir gala programı düzenleneceğini ifade etti. Bu gelişmenin, Bayburt Üniversitesi ve şehir açısından uluslararası akademik ve sportif iş birliklerini daha da ileriye taşıyacağını vurguladı.

Konuşmasının sonunda katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Bu önemli sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, değerli rektörlerimize, TÜSF ve EUSA yetkililerine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte güçlü bir organizasyon ortaya koyarak Avrupa üniversite sporları tarihinde iz bırakacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.