Bu yıl Bayburt’ta ikinci kez düzenlenen organizasyonun ikinci gününde sporcular, zorlu slalom etabında kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Şampiyonanın ilk gününü sıralama ve kafa kafaya yarışlarıyla tamamlayan takımlar, ikinci günde DSİ Köprüsü ile Taş Köprü arasındaki parkurda suya indi. Hakem düdüğüyle birlikte harekete geçen sporcular, akıntıya karşı koyarak parkur üzerindeki kapılardan en kısa sürede ve hatasız geçmek için ter döktü. Kadın, erkek ve karma kategorilerinde yarışan ekipler, dereceye girebilmek için büyük bir azim gösterdi.

Organizasyon hakkında bilgi veren Üniversite Sporları Branş Temsilcisi Doç. Dr. Yunus Emre Çingöz, şampiyonaya 6 farklı üniversiteden toplam 48 sporcunun katıldığını belirtti. Çingöz, yarışların; kafa kafaya, kapı yarışları (slalom) ve nehir inişleri olmak üzere üç ana etapta gerçekleştirildiğini vurguladı.

Seyircilerden Tam Not

Yarışları takip eden Bayburtlu sporseverlerden Rukiye Develi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonun oldukça eğlenceli ve heyecanlı geçtiğini ifade etti. Memleketinin takımı olan Bayburt ekibini desteklediğini söyleyen Develi, tüm sporculara başarılar diledi.

Şampiyon Yarın Belli Olacak

Çoruh Nehri'ndeki bu büyük heyecan, yarın Kaleardı Mahallesi’nde bulunan Dede Paşa Parkı parkurunda yapılacak nehir inişi etaplarıyla sona erecek. Bu son yarışların ardından şampiyon olan takım kupasına kavuşacak.