2001-2002 futbol sezonunda profesyonel ligden amatör lige düşen ve geride kalan yılların büyük bir bölümünde amatör lig turnuvalarına katılmayan Bayburtspor, adeta küllerinden doğdu. Kulüp, Bünyamin Yazoğlu başkanlığında katıldığı ilk turnuvada büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaştı. 2025-2026 futbol sezonunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Bayburtspor, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele etmeye hak kazandı.

Sentetik Çim Saha'da gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından görkemli bir kupa töreni düzenlendi. Törende konuşan Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Bayburtspor Kulübü yöneticilerini ve futbolcularını tebrik ederek, takımın BAL Ligi’nde de şehri en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti ve başarılar diledi.

Bayburtspor Başkanı Bünyamin Yazoğlu ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Sadece Bayburtspor değil amatör kümede mücadele eden tüm takımlarımızla birlikte önce Bölgesel Amatör Lig'de, ardından da profesyonel liglerde başarıdan başarıya koşacağız. Şampiyonluk yolunda bizleri yalnız bırakmayan taraftar grubumuza ve tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz adına tüm futbolcularımızı yürekten tebrik ederim."

Kupa Kaptan Sezai Dağ’ın Ellerinde Yükseldi

Protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Oyuncuların isimleri tek tek anons edilerek madalyaları takdim edildi. Teknik heyetten Savaş Karabulut ile yardımcı antrenörler Bünyamin Şimşek ve Oğuzhan Köse de madalyalarını aldı.

Madalya takdiminin ardından şampiyonluk kupası, coşkulu meşaleler ve konfetiler eşliğinde Takım Kaptanı Sezai Dağ’a teslim edildi. Kutlamalara katılan davul zurna ekibinin çaldığı ezgilerle futbolcular ve taraftarlar, sahada şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.