Bayburt'u temsil eden özel sporcular, kazandıkları derecelerle hem okullarını hem de şehri gururlandırdılar.

Bayburtun Ozel Sporcularindan Turkiye Sampiyonluklari1

Atletizm ve Gülle Atmada Çifte Zafer

Şampiyonaya damga vuran Bayburtlu sporcular, farklı disiplinlerde Türkiye’nin en iyisi olduklarını kanıtladılar. Organizasyon Burak Dursun, Genç Erkekler Down kategorisinde hem 100 metre hem de 200 metre koşularında Türkiye Şampiyonu oldu. Ravza Turan da Genç Kızlar Down kategorisi gülle atma branşında Türkiye Şampiyonluğu kürsüsüne çıktı.

Okul öğretmenlerinin nezaretinde müsabakalara katılan ve titiz bir hazırlık süreci geçiren sporcular, emeklerinin karşılığını madalya kürsüsünde aldılar. Şampiyon sporcular için düzenlenen törende madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.