Kadim kültürün irfanını, bilimin aydınlatıcı gücünü, sanatın estetik yönünü ve sporun birleştirici ruhunu aynı çatı altında buluşturan programa; Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Şahin, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Açılış konuşmasını Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in gerçekleştirdiği programda, Dede Korkut’un kültürel hafızadaki yeri ve toplumun ortak değerlerinin yaşatılmasının önemi vurgulandı. Bilimden sanata, kültürden spora uzanan birikimin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, toplumun gelişimine katkı sunan isimlerin görünür kılınmasının önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Program kapsamında ödül almaya hak kazanan isimlerin hayat hikâyeleri, çalışma süreçleri ve kendi alanlarında ortaya koydukları başarılar sinevizyon gösterimleriyle katılımcılarla buluşturuldu. Bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında uzun yıllar boyunca ortaya konulan emek ve başarı yolculuklarını yansıtan gösterimler, salonda duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Katılımcılar, ödül sahiplerinin birikimlerini ve toplum adına gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip etme fırsatı buldu.