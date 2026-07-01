Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda; eğitim alanında yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve yeni döneme ilişkin stratejik planlamalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile EDEP Bayburt İl Başkanı ve İl Müftüsü Bayram Danacı’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, kentteki eğitim hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedeflendi.

Toplantının ana gündem maddelerini; kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılması ve öğrencilerin akademik, sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak projeler oluşturdu.

"Ortak Projeler Hayata Geçirilecek"

Eğitim alanındaki mevcut ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin de masaya yatırıldığı organizasyonda, katılımcılar kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Toplantı, gelecekte yürütülmesi planlanan ortak projelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.