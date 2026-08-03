BAYBURT GÜNDEM - Önceki yıllarda da müzeyi ziyaret eden Binali Yıldırım, müze kurucusu Kenan Yavuz eşliğinde müzeye yeni eklenen bölümleri gezerek bilgi aldı. Ziyarette; kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen örnek projeler ele alınırken, müzenin Bayburt’un kültür ve turizm vizyonuna sunduğu katkılar da değerlendirildi.

Harman Şenliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri tek tek deneyimleyen Yıldırım, programı dâhilinde Demirözü Belediyesi’ne de ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Arslan Gürer’den ilçeye kazandırılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi alan Binali Yıldırım’a teması süresince Bayburt Valisi Mustafa Eldivan eşlik etti.