Geçmiş dönemde Bayburt Vakfı Başkanlığı ile 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekilliği görevlerini de yürüten Kavcıoğlu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile makamında bir araya geldi. Ziyarette, kentin ekonomik gelişimine ve istihdamına katkı sağlayacak projeler ile yürütülen çalışmalar ele alındı. Vali Eldivan, nazik ziyaretlerinden dolayı BDDK Başkanı Kavcıoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Sanayi Yatırımları ve Çağrı Merkezi İncelemesi



Ziyaretin ardından saha programına başlayan Kavcıoğlu, kentteki sanayi sitelerinde ve Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulunacak. Kavcıoğlu, kente kazandırılmasına öncülük ettiği Çağrı Merkezi’nin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alacak.

Bayburt’taki temaslarına 26 Temmuz Pazar günü de devam edecek olan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.