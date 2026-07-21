Beraberlik mesajlarının öne çıktığı etkinlikte, gurbetten gelen hemşehriler sıla özlemi giderdi. Taşçılar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen programa; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, il dışındaki Bayburt derneklerinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türküler Söylendi, Barlar, Halaylar Çekildi

Programda sahne alan Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak’ın seslendirdiği türkülere vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. Yöresel oyunların ve Bayburt barlarının sergilendiği şenlikte, katılımcılar gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Şenlik alanını gezerek vatandaşlarla tek tek sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik ruhunu canlı tuttuğunu belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.