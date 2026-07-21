Projenin mevcut durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Eldivan, yürütülen hummalı çalışmaların kentin turizm vizyonuna büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Şehrin sahip olduğu turizm potansiyelini daha da güçlendirmek hedefiyle hayata geçirilen çevre düzenlemesi projesinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Mustafa Eldivan, çalışmaların kısa sürede önemli bir mesafe katettiğini ifade etti. Vali Eldivan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kısa bir süre önce ilk harcını koyduğumuz rekreasyon ve çevre düzenleme çalışmalarımızda bugün son derece memnuniyet verici bir aşamaya ulaştık. Amacımız, projeyi en kısa zaman zarfında eksiksiz tamamlayarak hem hemşehrilerimizin hem de çevre illerden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin hizmetine sunmaktır.”

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sırakayalar Şelalesi’nin, doğayla iç içe huzurlu vakit geçirmek isteyen tüm ziyaretçiler için modern, güvenli ve son derece cazip bir çekim merkezi hâline geleceğinin altı çizildi. Vali Eldivan, bu önemli yatırımın hayata geçmesinde üstün gayret gösteren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’e ve tüm İl Özel İdaresi personeline özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Son olarak il genelinde eş zamanlı olarak yürütülen farklı turizm yatırımlarına da değinen Vali Eldivan, bu bütüncül kalkınma hamlesi sayesinde Bayburt’un ziyaretçi çeşitliliğinin artacağını ve kentin turizm sektöründeki marka değerinin her geçen gün daha da perçinleneceğini sözlerine ekledi.