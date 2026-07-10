Açılış töreniyle başlayan çalıştayda, kentin mevcut potansiyelini daha etkin değerlendirecek stratejiler ve projeler ele alınıyor. Alanında uzman akademisyenlerin katıldığı çalıştay boyunca; Tarım, Hayvancılık ve Organik Üretim, Şehirleşme ve Yerel Kalkınma, Girişimcilik, Kooperatifçilik ve Üretim Ekonomisi, Gençlik, Eğitim ve İstihdam, Turizm, Spor ve Kültürel Değerler ile Üniversite–STK–Kamu Koordinasyonu başlıklarında önemli görüş alışverişleri gerçekleştirilecek.



Başkan Memiş: "Gelişim Ancak İş Birliğiyle Mümkün"

Çalıştayın açılışında konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, belediyenin kentin kalkınmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları detaylarıyla aktardı. Şehrin gelişiminin kamu kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin ortak sinerjisiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Memiş, eğitimden spora, kültürden tarıma kadar birçok alanda projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Bayburt Üniversitesi ile kurulan iş birliğinin şehir yönetimine büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Memiş, düzenlenen çalıştayların yalnızca fikir alışverişi aşamasında kalmaması, uygulanabilir ve sürdürülebilir somut sonuçlar üretmesi gerektiğinin altını çizdi.



Spordan Kültüre, Tarımdan Yayıncılığa Belediye Projeleri

Başkan Mete Memiş, konuşmasında belediyenin yatırım yaptığı diğer alanlara da değindi:

Spor Yatırımları ve Şampiyonlar: Belediye bünyesindeki spor kulübü sayesinde dünya şampiyonu Elif Nur Turhan gibi isimlerin yetiştiğini, amatör kulüplere ise maddi ve lojistik destek sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Ayrıca bilek güreşi branşında da uluslararası başarılar kazanıldığını ekledi.

Kültürel Miras: Bayburt ağzı, geleneksel oyunlar ve kentin tarihi değerlerini geleceğe taşımak adına belediye eliyle çeşitli kültürel eserlerin yayımlandığını belirtti.



Tarım Yerleşkesi: Tarım ve hayvancılığı kalkınmanın merkezine koyduklarını ifade eden Memiş, yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerinde kurulan 33 dönümlük tarım yerleşkesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetkin Çavdar’ın da birer konuşma yaptığı açılış töreni, katkı sunan paydaşlara plaket takdim edilmesiyle son buldu.

Törene kent protokolünün yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, il emniyet ve jandarma komutanları ile çok sayıda akademisyen, STK temsilcisi ve vatandaş katılım sağladı.