Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Bayburt İl Müftülüğü görevlilerince Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından dua yaptırıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile katılımcılar tarafından şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakıldı.

Programda Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alb. Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum müdürleri, Bayburt ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ve stk temsilcileri yer aldı.