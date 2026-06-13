Geçtiğimiz sezon amatör lige katılarak ligi namağlup şampiyon tamamlayan sarı-siyahlı ekip, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mutlak şampiyonluk hedefliyor. Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu’nun liderliğinde hayata geçirilen "Her yıl bir üst lig" parolası doğrultusunda hareket eden yönetim, teknik direktörlük koltuğu için Türk futbolunun tecrübeli ve başarı odaklı isimlerinden Ulaş Ulusan ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Kariyeri Şampiyonluklar ve Üst Lig Tecrübeleriyle Dolu

Trabzonlu teknik adam Ulaş Ulusan, özellikle son iki sezonda sergilediği üstün performansla dikkat çekiyor. Son iki sezonda görev aldığı Mardin 1969 SK ve 12 Bingölspor takımlarının başında üst üste şampiyonluk sevinçleri yaşayan başarılı çalıştırıcı, takımlarını üst liglere taşıma başarısı gösterdi. Tecrübeli teknik adam, yeni sezonda dinamik ekibiyle birlikte Bayburtspor’un geleceğe yönelik şampiyonluk stratejisine liderlik edecek.

14 Haziran Pazar Günü Sözleşme İmzalanacak

Bayburtspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamasında, yeni teknik direktör Ulaş Ulusan için şehirde geniş katılımlı bir imza töreni düzenleneceği duyuruldu. Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu’nun da bizzat katılım sağlayacağı bu tarihi imza töreni, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.00’de Bayberd Otel’de gerçekleştirilecek. Sarı-siyahlı yönetim, profesyonel liglere dönüş yolundaki bu en önemli dönüm noktalarından birinde, tüm taraftarlarını, değerli hemşehrilerini ve basın mensuplarını aralarında görmekten onur duyacaklarını belirterek "Tüm Halkımız Davetlidir" mesajıyla şehri bu önemli güne davet etti

Yeni Sezon Planlaması Başladı

Bünyami Yazoğlu başkanlığında küllerinden doğan efsane kulüp, Ulaş Ulusan tercihiyle hedeflerinin ne denli büyük olduğunu rakiplerine şimdiden ilan etmiş oldu. Tecrübeli teknik direktörün imza töreninin hemen ardından yönetim kuruluna sunacağı transfer raporu doğrultusunda, BAL Ligi standartlarının üzerinde, güçlü ve hedefi şampiyonluk olan bir kadro için çalışmaların hız kazanması bekleniyor.