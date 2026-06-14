Arizona'da gerçekleştirilen unvan mücadelesinde Bayburt Belediyesi sporcusu ,Elif Nur Turhan, yenilgisiz rakibi Gabriela Tellez'i 3 hakemin ortak kararıyla (96-94, 96-94, 96-94) mağlup ederek kemerini korumayı başardı.



Bu sonuçla birlikte "Altın Türk Savaşçısı" lakaplı 31 yaşındaki Elif Nur Turhan, profesyonel kariyerindeki 13. maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü ve IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerini ikinci kez başarıyla korumuş oldu. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarını tutamayan rakibi Tellez'i ringde ilk teselli eden kişi de yine centilmence duruşuyla Elif Nur oldu.