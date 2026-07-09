B grubunu lider bitiren Çoruh Atlı Spor Kulübü adını finale yazdırırken, A grubunda ise liderlik koltuğuna oturacak takım resmi itiraz süreci nedeniyle henüz kesinleşmedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yapacağı değerlendirmenin ardından A grubu lideri netlik kazanacak. Bayburt il birincisi, cuma günü oynanacak dev finalin ardından kupa ve madalyasına kavuşacak.

Çoruh Atlı Spor Kulübü Namağlup Finalde

Cirit sahasında 3 gün boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan eleme müsabakalarında, B grubunda yer alan Çoruh Atlı Spor Kulübü fırtına gibi esti. İlk maçında Oğuzhan Atlı Spor Kulübünü, ikinci karşılaşmasında ise Can Bayburt Atlı Spor Kulübünü mağlup eden Çoruh Atlı Spor Kulübü, grubunu lider tamamlayarak ilk finalist oldu. Grubun son müsabakasında ise Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Oğuzhan Atlı Spor Kulübü’nü mağlup etmeyi başardı.

A Grubunda Puanlar Eşitlendi, Karar Masada

Büyük bir çekişmeye sahne olan A grubunda ise adeta düğüm oluştu. İlk gün Kop Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübünü yendi. İkinci gün Kızılelma Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübünü mağlup ederken; son gün oynanan karşılaşmada ise 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, Kızılelma Atlı Spor Kulübü karşısında galip geldi. Bu sonuçlarla birlikte A grubundaki üç takım da turnuvayı birer galibiyet ve birer mağlubiyetle tamamladı. Hakem puan çizelgesine göre turnuva sonunda 21 Şubat Atlı Spor Kulübünün grup lideri olduğu değerlendirilse de Kop Atlı Spor Kulübü sonuçlara resmi olarak itiraz etti.

"Şaibe" İddiası İncelemede

Müsabakalara şaibe karıştığını ileri süren Kop Atlı Spor Kulübü yönetimi, maç sonunda ilan edilen puanlar ile hakem çizelgelerindeki verilerin uyuşmadığını iddia ederek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi sundu. Kurum tarafından yapılacak incelemenin ardından A grubunun kesin lideri ilan edilecek ve Çoruh Atlı Spor Kulübü'nün finaldeki rakibi belli olacak.

Şampiyon Bayburt’u Temsil Edecek

Cuma günü gerçekleştirilecek final müsabakasının ardından Bayburt il birincisi olan takım şampiyonluk kupasını kaldıracak. Şampiyon ekip, aynı zamanda bir üst lige yükselerek ulusal lig müsabakalarında Bayburt’u temsil etme hakkı kazanacak.