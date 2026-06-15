Bayburtspor, yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktörlük görevi için Ulaş Ulusan ve ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu, yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı. Gerçekleştirilen törende, kulübün bu sezonki tek hedefinin profesyonel liglere yükselmek olduğu açıklandı.



"Yolun Sonuna Gelmiş Oyuncuyla İşimiz Olmaz"

İmza töreninin ardından transfer politikasına dair net mesajlar veren teknik direktör Ulaş Ulusan, dinamik bir kadro kuracaklarını belirtti. Bölgesel Amatör Lig'in fiziksel güce dayalı bir yapısı olduğunu ifade eden Ulusan, yaşlı ve sadece maddi kazanç odaklı futbolcularla yollarının kesişmeyeceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, sahada son ana kadar mücadele edecek, aidiyet duygusu yüksek bir oyuncu grubuyla çalışacaklarını vurguladı.



Yeni sezon hazırlık planlamasını da paylaşan Ulusan, diğer takımlardan 10 gün önce Bayburt'ta kampa gireceklerini açıkladı. Fiziksel yüklemelere erken başlayarak lige sıkı bir giriş yapmayı planladıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, transfer komitesinin listesiyle kendi listesini birleştirerek adımları hızlandıracaklarını dile getirdi.



Tribünlerde Birlik ve Beraberlik Dönemi

Bayburtspor Kulübü Başkanı Bünyamin Yazoğlu ise imza töreninde yaptığı konuşmada taraftara kenetlenme çağrısında bulundu. Üst liglerden teklifler almasına rağmen Bayburtspor'un projesine inanarak imzayı atan Ulaş Ulusan've ekibine teşekkür eden Yazoğlu, şampiyonluk yolunda tüm şehrin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Genç Osman Stadyumu'nda oynanacak maçlarda taraftar desteğinin önemine değinen teknik heyet, iç saha müsabakalarında rakip takımlara karşı misafirperverlikten ödün vermeden sadece saha içine odaklanacaklarını belirtti. Kulübün önümüzdeki günlerde anlaşılan yeni isimleri kamuoyuna duyurması bekleniyor.