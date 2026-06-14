Bayburt Kalesi’nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında görev almak üzere 10 adet geçici vasıfsız işçi alımı yapılacaktır.

Tarihin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunmak ve Bayburt’un kültürel mirasına destek olmak isteyen vatandaşlarımız başvuruda bulunabilir.

Başvuru Şartları

En az okur-yazar olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Bayburt merkez veya kazı alanına yakın köylerde ikamet etmek

Arazi koşullarında çalışmaya uygun olmak

Başvuru Tarihleri 15 Haziran 2026 – 25 Haziran 2026

Başvuru Yeri Bayburt Müze Müdürlüğü.

Alınacak Personel Sayısı 10 Geçici Vasıfsız İşçi

Bayburt’un binlerce yıllık tarihine ışık tutacak kazı çalışmalarında yer almak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları önemle duyurulur.

Bayburt Valiliği