Bayburt Kalesi’nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında görev almak üzere 10 adet geçici vasıfsız işçi alımı yapılacaktır.
Tarihin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunmak ve Bayburt’un kültürel mirasına destek olmak isteyen vatandaşlarımız başvuruda bulunabilir.
Başvuru Şartları
En az okur-yazar olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Bayburt merkez veya kazı alanına yakın köylerde ikamet etmek
Arazi koşullarında çalışmaya uygun olmak
Başvuru Tarihleri 15 Haziran 2026 – 25 Haziran 2026
Başvuru Yeri Bayburt Müze Müdürlüğü.
Alınacak Personel Sayısı 10 Geçici Vasıfsız İşçi
Bayburt’un binlerce yıllık tarihine ışık tutacak kazı çalışmalarında yer almak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları önemle duyurulur.
Bayburt Valiliği