Arpalı’da boks eğitimi alan 4 başarılı sporcu, Kayseri’de düzenlenecek Minikler Türkiye Boks Şampiyonası finallerinde Bayburt’u temsil edecek.

Şampiyonluk Yolunda Yoğun Hazırlık

Eski Milli Boksör Uzman Antrenör Hamza Karakulaklı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gülay Kayaalp, Melisa Birol, Rabia Kosdik ve Ahmet Buğra Ergenç Kayseri’deki zorlu turnuva öncesinde hazırlıklarında son aşamaya geldi. Minikler kategorisinde eldiven giyecek olan boksörler, şampiyonada kürsüye çıkarak derece elde etmeyi ve Bayburt’a madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Büyük Heyecan 20 Haziran’da Başlıyor

Genç yeteneklerin madalya mücadelesi vereceği Minikler Türkiye Boks Şampiyonası finalleri, 20-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Arpalı beldesinden çıkan bu genç sporcuların, Kayseri’deki organizasyonda sergileyecekleri performans spor camiası tarafından da heyecanla bekleniyor.