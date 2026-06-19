Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, bölgedeki sulama altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

21 Bin Metreden Fazla Boru Döşenecek

Proje kapsamında, suyun toprağa sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacıyla 21 bin 528 metre PE (polietilen) boru döşeme çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca hat üzerinde su akışını ve kontrolünü sağlayacak 98 adet sanat yapısı inşa edilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Erikdibi Göleti’nden alınacak su modern hatlar aracılığıyla tarım arazilerine ulaştırılacak.

2 Bin 940 Dekar Tarım Arazisi İhya Olacak

Geniş bir alanda tarımsal çeşitliliği ve verimliliği artırması beklenen projenin hizmete girmesiyle, Aydıntepe ilçesinde tam 2 bin 940 dekar zirai arazi sulama imkânına kavuşacak. Bu büyük yatırımın, bölge çiftçisinin kalkınmasına ve yerel ekonomiye önemli bir katkı sunması öngörülüyor.