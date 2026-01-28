BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- Proje kapsamında il genelindeki binlerce işletmeye toplamda 67 bin 294 çuval yem dağıtılacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde faaliyet gösteren 2 bin 570 işletmenin bu önemli destekten yararlanacağını duyurdu. Üreticilere nefes aldıracak projede, dağıtım kriterleri hayvan türüne ve sayısına göre belirlendi.

Hayvan Başına Destek Miktarı Belirlendi

Yapılan planlamaya göre destek miktarları şu şekilde uygulanacak:

Büyükbaş Hayvanlar İçin: Hayvan başına 1,4 çuval yem verilecek.

Küçükbaş Hayvanlar İçin: Her 10 hayvana 1,4 çuval yem desteği sağlanacak.

Üst Sınır: Tek bir işletmenin faydalanabileceği maksimum yem miktarı 50 çuval ile sınırlandırıldı.

Başvurular ve Katkı Payı Ödemeleri Başladı

Yüzde 40’ı devlet destekli olan projeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, kendi paylarına düşen katkı bedellerini yatırmaları gerekiyor. Çiftçi katkı payı ödemeleri, 28 Ocak ile 6 Şubat 2026 tarihleri arasında bağlı bulunulan Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılacak. Belirtilen tarihlerde ödeme yapmayan üreticiler, haklarını kaybederek projeden yararlanamayacaklar.

Dağıtımlar İl Müdürlüğü Önünde Yapılacak

Ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından, hazırlanan yem çuvallarının dağıtımına başlanacak. Üreticiler, hak ettikleri yemleri ilerleyen günlerde Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası önünde kurulacak noktalardan teslim alabilecekler.