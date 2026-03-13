İmza törenine; Bayburt Üniversitesi Rektörü ve TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile TÜSF Genel Sekreteri Mehmet Yönal katıldı.



CNN Türk haber sunucusu Göksu Öngören Özgür’ün sunduğu imza töreninde, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları’nın Erzurum’da düzenlenmesine yönelik adaylık süreci kapsamında kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.





Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu tür uluslararası organizasyonların yalnızca spor alanında değil, üniversitelerin uluslararasılaşma vizyonuna da önemli katkılar sunduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları gibi büyük organizasyonlar, üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğünü artırırken aynı zamanda yeni akademik, sportif ve kültürel iş birliklerinin kapısını aralamaktadır. Erzurum’un güçlü kış sporları altyapısı ve üniversitelerimizin katkılarıyla bu organizasyonun ülkemize kazandırılması, gelecekte farklı uluslararası etkinliklerin de önünü açacaktır.”



Gerçekleştirilen iyi niyet protokolü ile birlikte 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları’nın Erzurum’da düzenlenmesine yönelik adaylık sürecinin kurumsal iş birliği içinde yürütülmesi hedefleniyor.