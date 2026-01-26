Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (BESOB) ziyaret ederek güç birliği mesajı verdi.

Şehrin Ortak Paydası: Bayburtspor

BESOB Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ve oda başkanlarının ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, kulübün geleceği mercek altına alındı. Ziyarette öne çıkan en güçlü vurgu, Bayburtspor’un sadece sahada ter döken bir takım değil, tüm şehrin kimliğini yansıtan "ortak bir değer" olduğu yönündeydi.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, kulübü daha ileriye taşıyacak şu stratejik adımlar konuşuldu:

Sürdürülebilir Başarı: Sportif istikrarın korunması ve altyapı projelerine hız verilmesi.

Şehirle Bütünleşme: Kulüp ve taraftar bağını güçlendirecek yeni projeler. Efsane Geri döndü,Yazoğlu Başkan İçeriği Görüntüle

Mali Disiplin ve Destek: Yerel esnaf ve STK’ların katılımıyla ekonomik yapının güçlendirilmesi.

Gençlik Aşısı: Genç yeteneklere kapıların açılması ve dirençli bir takım ruhu oluşturulması.

"Bayburtspor bu şehrin kalbidir; esnafımızla, halkımızla bu kalbi daha güçlü attıracağız."

Bu ziyaret, Bayburtspor’un önümüzdeki dönemde sadece sahada değil, şehirle kurduğu gönül köprülerinde de şampiyonluğu hedeflediğinin bir göstergesi oldu.