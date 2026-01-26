Bayburt’un Geleceği Masaya Yatırıldı

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Bayburt özelinde yürütülen projeler ve şehre yönelik değerlendirmeler ele alındı. Ziyaret kapsamında yapılan karşılıklı görüş alışverişinde, kentin ihtiyaçları ve Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülebilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

"Bakanımızın Desteği Bizim İçin Kıymetli"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Orhan Ateş, Bakan Yaşar Güler’e şehre olan özel ilgisi ve katkıları nedeniyle teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımızın Bayburt’a olan ilgisi ve sunduğu destekler bizler için büyük önem arz ediyor. Kendisine nazik misafirperverliği ve ülkemiz için yürüttüğü başarılı çalışmalar dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum."

Görüşme İyi Niyet Temennileriyle Son Buldu

Hizmet odaklı bir diyalog zemininde gerçekleşen temas, karşılıklı başarı dilekleri ve iyi niyet temennileriyle tamamlandı. Ziyaretin, Bayburt’un Ankara’daki temsil gücü ve projelerin takibi açısından verimli geçtiği vurgulandı.