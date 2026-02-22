Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa devlet erkanı, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Güler: "Baba Ocağında Olmaktan Mutluyum"

Törende hemşehrilerine seslenen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, baba ocağı Bayburt’ta bulunmanın heyecanını paylaştı. Güler, "Bugün hep birlikte Can Bayburt’umuzun tarihindeki büyük kahramanlığı anmanın emsalsiz gururu içerisindeyiz. Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, şehrin 1916’daki Rus işgali ve Ermeni çetelerinin zulmüne karşı 21 Şubat 1918’de sarsılmaz bir iradeyle ayağa kalktığını hatırlattı.

"O büyük ecdadı rahmetle ve minnetle anıyorum"

Belediye Başkanı Mete Memiş ise 21 Şubat’ın sadece bir takvim günü olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"“Şunu bilmeliyiz ki 21 Şubat kurtuluş günü sadece anma gününden ibaret olmamalıdır. Tabi ki bugün burada aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, bu toprakları bize yurt olarak bırakan ecdadımızı minnetle ve rahmetle anacağız. Ama bugün aynı günleri bir daha yaşamamak adına ibret alacağız. Yarınlarımızın planını yapacağız. Sevgili gençler siz bu ülkenin yarınları ve umudusunuz. Bu şehre olan borcunuzu ödemek istiyorsanız, biliyoruz ki istiyorsunuz çok okuyacaksınız, çok düşüneceksiniz ve kendinizi yetiştireceksiniz. Bilimde, ilimde, fende ve bütün alanlarda kendinizi geliştirip başarıdan başarıya koşacaksınız ki bu şehre ve bu ülkeye olan borcunuzu yerine getirmiş olacaksınız. Bu toprakların yurt olması adına muhafaza-ı din, müdafa-i yurt ve vatan için şehit olan bu toprakları bizlere bırakan o büyük ecdadı rahmetle ve minnetle anıyorum."

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmayı İkmal Üsteğmen Reşat Kul’un yaptığı program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerinin tebrik telgraflarının okunmasıyla devam etti. Daha sonra öğrenciler tarafından kahramanlık konulu şiirler seslendirilerek, Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Duygusal Anlar: Kurtuluşun Canlandırılması

Törenin en dikkat çekici anları, muhaceratın ve Ermeni mezaliminin ardından Bayburt’un milis kuvvetleri tarafından kurtarılmasının sahnelendiği tiyatro oyunu oldu. Vatandaşların ilgiyle izlediği canlandırmanın ardından, günün kahramanı tarafından Bakan Yaşar Güler’e Türk Bayrağı, Vali Mustafa Eldivan’a Kur’an-ı Kerim, Belediye Başkanı Mete Memiş’e ise şehrin anahtarı takdim edildi.

Başkan Memiş de günün kahramanına altın kemer kuşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik telgrafının da okunduğu program, Bayburt Halk Oyunları ekibinin performansı ve 3. Ordu Bando Takımı eşliğindeki resmi geçit töreniyle sona erdi.