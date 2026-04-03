İl Genel Meclisi’nin nisan ayı toplantılarının ilk birleşiminde başkanlık seçimi yapıldı. Gizli oyla gerçekleştirilen seçimde Şahin, meclis üyelerinin tamamının desteğini alarak, güven tazeledi.

Toplantıda ayrıca birinci ve ikinci başkanvekilliği, asil ve yedek katip üyelikleri, il encümeni üyeliği ile ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de gerçekleştirildi.

Seçimin ardından konuşan Şahin, tarafsızlık, şeffaflık ve adalet ilkelerinden taviz vermeden çalışacağını belirterek, "Bu göreve yeniden seçilmek benim için büyük bir onur olduğu kadar, sorumluluğu da bir o kadar ağır olan bir emanettir. Bugün yeniden üstlendiğim bu görevde; tarafsızlık, şeffaflık ve adalet ilkelerinden taviz vermeden, meclisimizin saygınlığını ve etkinliğini daha da ileriye taşımak için var gücümle çalışacağım. Amacımız hizmetin en iyisini, en hızlı ve en verimli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmaktır" dedi.

Şahin, "Hep birlikte ilimiz için hayırlı ve verimli bir dönem geçirmeyi temenni ediyorum" diyerek, sözlerini tamamladı.