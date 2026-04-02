Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen “Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” sonuçlandı. Toplamda 12 ilin katılım sağladığı yarışmanın bölge finalleri, erkek ve kız öğrenciler için iki ayrı ilde gerçekleştirildi.

Bölge Şampiyonları Bayburt’tan Çıktı

Yarışmanın erkek öğrenciler kategorisindeki bölge finaline Ardahan ev sahipliği yaparken, kız öğrenciler kategorisi ise Erzurum’da düzenlendi. Bayburt Erdem Bayazıt Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sergiledikleri performansla her iki kategoride de zirveye yerleşti. 8. sınıf öğrencisi Emre Esastürk ve 5. sınıf öğrencisi Meryem Alper, rakiplerini geride bırakarak bölge birincisi olma başarısını gösterdi.

İl Müftüsü Bayram Danacı’dan Tebrik ve Ödül

Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, bölge birincisi olan genç hafızları makamında ağırlayarak tebrik etti. Başarılarından dolayı öğrencilere hediye takdim eden Danacı, eğitim ve öğretim hayatlarında muvaffakiyetler diledi.

Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Müftü Danacı, şu ifadeleri kullandı:

“Hafızlarımızın yetişmesinde büyük emeği olan Okul Müdürü Hayri Kocabey’e, Kur’an kursu öğreticilerimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın bu anlamlı başarısı bizleri gururlandırmıştır.”

Ödül programında Müftü Yardımcıları Nurettin Akgül ve İlim Tatlı da hazır bulunarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.