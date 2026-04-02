Program, aziz şehitlerimizin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve hep bir ağızdan gür bir sesle okunan İstiklal Marşı ile başladı. Salonun atmosferi daha ilk dakikalardan itibaren milli birlik ve beraberlik duygularıyla dolup taştı.

Açılış konuşmasını yapan Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, kürsüden katılımcılara ve özellikle öykü yarışmasına ilgi gösteren çocuklara yürekten teşekkür etti. Yaşaroğlu, konuşmasında şu kritik noktaya parmak bastı:

"Dede Korkut, Türk tarihinin ve kültürünün temel taşıdır. Bu yarışma, sadece bir edebiyat etkinliği değil; köklerimizle geleceğimiz arasında kurduğumuz uluslararası bir köprüdür."

Törene katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve İstanbul Vali Yardımcısı, yaptıkları selamlama konuşmalarında gençlerin kültürel değerlerle büyümesinin önemine dikkat çektiler. Ardından kürsüye çıkan Eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, salonu dolduran gençlere hitap etti.

Soylu, Dede Korkut Platformu’nun üstlendiği görevin tarihi bir sorumluluk olduğunu belirterek, Dede Korkut’un o meşhur duasını hatırlattı: "Devletsizin şerrinden Hak saklasın Han’ım!"

Soylu, devlet bilincinin ve tarih şuurunun önemini vurgularken, "Türkiye’nin yarınları ve geleceğimizin teminatı sizlersiniz," diyerek gençlere duyduğu güveni dile getirdi.

Programın bir diğer önemli konuğu olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ise, Türk gençliğinin ecdadından aldığı mirası daha ileriye taşıyacağına olan inancını vurguladı. Aksu, "Atalarımızın yolunda, vatan ve millet sevdasıyla yürüyen gençlik burada!" sözleriyle alkış topladı ve organizasyona öncülük eden Ünal Yaşaroğlu’na teşekkürlerini sundu.

Dede Korkut Plaformu, Türk Dünyasından Filistin'e Gönül Bağlarını güçlendirdi.

Gecenin en heyecanlı anı, Uluslararası Dede Korkut Öykü Yarışması’nın ödüllerinin sahiplerini bulmasıydı. Ödüller sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı; Türkistan’dan Filistin’e kadar geniş bir coğrafyadan katılan öğrencilere özel ödüller takdim edildi. Bu tablo, şölenin sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir kardeşlik platformu olduğunu kanıtladı.

Dereceye giren isimlere ödüllerini şu isimler takdim etti: Türkiye Birincisi: Ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu’nun elinden aldı.Türkiye İkincisi: Ödülünü Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takdim etti. Türkiye Üçüncüsü: Başarısını İstanbul Vali Yardımcısı’ndan aldığı ödülle taçlandırdı.

Alperen Kekilli’nin Türk ezgileri salondaki gençleri coşturdu. Kekilli Altaylardan Tuna’ya adlı eserinini söylemesiyle salondaki coşku tavan yaptı.

Törenin resmi kısmının sona ermesinin ardından sahneyi ünlü sanatçı Kıraç devraldı. Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, seslendirdiği milli duyguları kabartan şarkılar ve sevilen eserleriyle salonu adeta ayağa kaldırdı. Binlerce gencin eşlik ettiği konser, şöleni tam bir festival havasına soktu.

Unutulmaz anlara sahne olan Uluslararası Dede Korkut Gençlik Şöleni, konser sonrası sona ererken; geride kültürüne sahip çıkan, geçmişinden güç alan ve geleceğe umutla bakan binlerce gencin enerjisi kaldı. Program hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.