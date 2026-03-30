Bayburt Sulama Birliği Müdürü Hikmet Şen’in bizzat katılımlarıyla kitre köyü Akşar köyü Nişantaşı köyü Konursu köyü ve Çayırözü köyünde çiftçi toplantıları düzenlendi. Sulama sezonu öncesi genel bilgilendirme ve çiftçi taleplerini dinleyen teknik heyet sulama sezonunda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi adına uyarılarda bulunarak Ülkece su stresi yaşanılan bu yıllarda suyun ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

(Bayburt ilinde sulama kültürü oluşma aşamasında olmasına rağmen 2022 yılından bugüne çok büyük mesafe kat edildi 12505 hektarlık alanda bizzat sulama faaliyeti yürütüldü.

Sorumluluk alanımız içerisinde olan köy ve mahallelerde bu yıl başlatmış olduğumuz köy toplantılarını düzenli ve rutin hale getirip üreticiyi bütün sulama sezonuna ait süreçlerde bilgilendirmek ve taleplerini dinlemek hem kurumumuz adına hem üretici adına oldukça önemli. Bir damla bile suyun israf edilmemesi için yoğun çaba sarf etmek her şeyden önce bir memleket meselesidir dedi.