11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt genelinde toplam 97 bin 620 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğin merkezi olan Aslan Dağı Kartal Tepe mevkisinde, bu genel sayının yanı sıra 4 bin adet dikensiz kuşburnu fidanı da dikildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da geleceğe yeşeren bir miras bırakmak amacıyla binlerce fidan dikildiğini söyledi.

Vali Eldivan, Bayburt'un bereketli toprakları ve temiz doğasıyla emeğin ve umudun şehri olduğunu vurgularken, doğa sevgisinin önemine dikkat çekti. Eldivan, "Diktiğimiz her fidan sadece bir ağaç değil, çocuklarımızın nefesi, milletimizin bereketi, yarınlarımızın teminatı olacak" ifadelerini kullandı. Vali ayrıca, Bayburt Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin katkılarıyla da 4 bin dikensiz kuşburnu fidanının toprakla buluştuğunu belirtti.

Eldivan, Aslan Dağı Vilayet Ormanı hizmetine imza atan Bayburt eski Valisi Ali Haydar Öner'i de andı.

Konuşmaların ardından Orman İşletme Müdürlüğü personelleri fidanların nasıl ekileceğini gösterdi. Yönergeler doğrultusunda fidanları toprağa özenle yerleştiren vatandaşlar, can sularını verdi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Yusuf Kerem Altınok, kardeşi Ömer Kaan ile birlikte dikim yaptıklarını belirterek, "İnşallah bu ağaçlar büyüdüğünde kuşburnu ağacı olacak ve güzel Bayburt’umuzu yeşillendirecek" dedi.

Öte yandan, dikensiz kuşburnu fidanları sadece merkezde değil, Demirözü ilçesi ve Gökçedere beldesinde de toprakla buluştu.