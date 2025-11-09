Bayburt Programında Bayburt Millet Vekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Sivil toplum kuruluşu Başkanları, siyasiler ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Geleneksel lezzetlerin ve Kültürlerin tanıtıldığı programın ilki Bayburt Günüyle başladı.

Sultanbeyli Bayburt Dernek Başkanı Âdem Yakut Başkan Yardımcısı Muammer İnci ve yönetiminin açmış olduğu Bayburt satandı, Bayburt Hemşerilerimizi ağırlamaya devam edecek.

Programda Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş, Sultanbeyli Bayburt Dernek Başkanı Âdem Yakut ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş,açılış konuşması yaptılar.

Anadolu’nun dört bir yanından gelen kültürlerin, geleneklerin ve yöresel lezzetlerin buluştuğu etkinliğin açılışında Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli, Türkiye’nin özeti. 81 ilden vatandaşımıza ev sahipliği yapan ilçemizde hem farklı kültürleri buluşturmak hem de geleneksel değerlerimizi daha yakından tanımak için bu günleri düzenliyoruz. 23 Kasım Pazar gününe kadar sürecek etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sultanbeyli Memleket Günleri, Sultanbeyli Meydan Park’ta yapıldı. Açılış törenine, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Tüm il derneklerinin stantlarının yer aldığı etkinlik, 16 gün sürecek.

Program Bayburtlu Sanatçıların sahne almasıyla son buldu.

