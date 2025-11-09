Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Ömer Yardımcı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yardımcı, Hazreti Peygamber'in "Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir" şeklindeki buyruğunun her Ülkücünün işaret taşlarından olduğunu belirtti.

Başkan Yardımcı, bu düstur ile hareket ettiklerini vurgulayarak, arabası olmadığı için günlük yaşamlarında sıkıntılar yaşayan kardeşlerinin hayatlarına dokunabilmek amacıyla bu hediyeleri ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Yüreklerine Dokunma Fırsatı Bulduk"

Yardımcı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir nebze olsun yüreklerine dokunma fırsatı bulmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gönül ister ki böyle araçlara kimsenin ihtiyacı olmasın, ama her şey bizler için. Ülkücü, attığı her adımda, yaptığı her işte öncelikle yüce Allah’ın rızasını kazanmayı, sonrasında ise milletinin âli menfaatlerini gözetmeyi sürdürecektir."