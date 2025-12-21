Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği 26.olağan Genel kurulunu Dernek merkezinde gerçekleştirdi.
Genel Kurul Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
İlk olarak Divan heyeti seçildi. Divan Başkanlığına Ünsal Kıraç, Divan üyeliklerine Kenan Çakal ve Adem Yakut seçildi.
Seçime tek adayla gidildi. Anadolu yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan tekrar Başkanlığa aday oldu.
Genel kurula Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Bayburt Vakfı Başkanı Yetkin Çavdar, Dernek Başkanları ve Dernek üyeleri katıldı.
Bayburt Belediye Başkanı Hemşerilerimize yönelik bir selamlama konuşması yaptı.
Tek adayla gidilen seçimde Adem Doğan yeniden Başkan seçildi.
Başkan Adem Doğan döneminde yaptıkları çalışmaları anlattı.
Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.
Başkan : Adem Doğan
Yönetim: