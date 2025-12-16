Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Bayburt Tanıtım Günleri,1-4 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenecek.

Bu dört gün boyunca, Bayburt Kültürü, Bayburt tarihi ,Bayburt mutfağının yöresel lezzetleri, geleneksel folklor gösterileri ve zengin müziği tanıtılacak.

Bu etkinlik, Anadolu'nun Tarih ve Kültür şehri Bayburt’u İstanbul'da tanıtmayı ve iki şehir arasında kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor. Beş bin yıllık tarihi olan Bayburt, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin Tarih ve Kültürüyle dikkat çekiyor.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, bu etkinliğin sıcaklık ve misafirperverlikle dolu olacağını belirtti. Etkinlik süresince Bayburt’un tarihini, kültürünü, folklorunu ve gastronomisini ziyaretçilere tanıtacaklarını ifade etti. Ayrıca, Bayburt mutfağının eşsiz tatlarının yanı sıra kültürel zenginliğinin de yakından tanıtılacağını vurguladı.

Bayburt Tanıtım Günleri, aynı zamanda hemşehrilerin buluşma noktası olma özelliği taşıyor. İstanbul'daki bu etkinlik, Bayburtluların memleket hasretini gidermelerine de olanak tanıyacak.

Açılış 1 Ocak Perşembe 2026 günü saat 13.00’ te İstanbul Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi Fuar etkinlik alanında gerçekleşecek.

Dört gün boyunca açık olacak olan Bayburt tanıtım günlerine Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt İl Kültür Müdürlüğü, Demirözü Belediyesi, Aydıntepe Belediyesi, Gökçedere Belediyesi, Kadın Dernekleri ve Çok sayıda Bayburt esnafı katılım sağlayarak stant açacaklar.

1 Ocak’ta başlayacak olan tanıtım günlerine katılımı için, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı ve yöneticileri Bayburt ve İstanbul’da Protokole davetiyelerini elden veriyorlar, programa davet ediyorlar.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburt’taki Kurumlarımızın tamamının ve İstanbul’daki Sivil toplum örgütlerimizin katılacağı bir tanıtım günü olacak dedi.