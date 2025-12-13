Samsun Atakum Büyükşehir Sanat Merkezi'nde gerçekleşen bu anlamlı etkinliğe, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de katılım gösterdi.

Başkan Memiş'ten Birlik Vurgusu: "Dernekler Entegrasyonda Önemli Rol Üstleniyor"

Programda söz alan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı konuşmada Bayburt'un köklü tarihine ve zengin kültürel değerlerine vurgu yaptı. Başkan Memiş, özellikle beraberliğin önemini dile getirerek, derneklerin gurbetteki Bayburtluların bulundukları şehirlere uyum sağlaması ve entegrasyonunda kilit bir rol oynadığını belirtti.

60 Yıllık Serüven Gözden Geçirildi

Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hakan Tali de kürsüye çıkarak, derneğin altmış yıllık uzun ve başarılı serüvenini özetleyen kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Kültür ve Sanatla Renklendi

Gecede, katılımcılara keyifli anlar yaşatan zengin bir içerik sunuldu. Sahnelenen halk oyunları gösterileri büyük ilgi toplarken, sanatçılar Sezai Seçen, Emre Tabur ve Bedirhan Koman da performanslarıyla kutlama programına renk kattılar.