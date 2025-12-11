Bayburt'ta asayiş ve güvenlik hizmetlerinin hızını ve etkinliğini artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen toplam 34 yeni araç, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın araç filosuna katıldı.

Filo Güçlendi, Hizmet Hızı Artıyor

Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen törenle resmen hizmete alınan araçların dağılımı şu şekilde:

İl Emniyet Müdürlüğü: 22 araç, İl Jandarma Komutanlığı: 12 araç

Bu önemli teslim törenine protokol üyeleri, araçların kente kazandırılmasını sağlayan hayırsever iş insanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Vali Eldivan: "Huzur Sözümüzün Somut Teminatı"

Törende konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, güvenlik güçlerinin imkânlarının güçlendirilmesinin Bayburt için yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Yeni araçların getireceği faydalara dikkat çeken Vali Eldivan, şu vurguları yaptı:

"Bu araçlar sadece birer teçhizat değil, devletimizin vatandaşının güvenliğine verdiği önemin ve Bayburt'ta yaşayan her bir ferdimizin huzuruna dair verdiğimiz sözün somut birer teminatıdır."

Araçların; trafik güvenliğinden suçla mücadele kapasitesine, olaylara müdahale hızından genel asayiş hizmetlerine kadar birçok alanda kritik katkılar sağlayacağını ifade etti.

Vali Eldivan, bu desteğin "devlet-millet birlikteliğinin en güzel tezahürlerinden biri" olduğunu sözlerine ekleyerek, araçların kente kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere, tüm Bayburtlu hayırsever iş insanlarına teşekkürlerini iletti.

Tören, teslim edilen yeni araçların vatandaşlara tanıtıldığı ve Bayburt sokaklarında yapılan bir şehir turuyla son buldu. Vali Eldivan, yeni araçların Bayburt'a ve güvenlik güçlerine hayırlı olmasını diledi.