Vali Eldivan: "Cumhuriyet, En Büyük Adımdır"

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Mustafa Eldivan , sözlerine "Bugün, kendi gök kubbemizin altında; ‘Devlet- Ebed-Müddet’ diyenlerin, ‘Çanakkale geçilmez’ diye haykıranların manevi huzurunda bir kez daha saygıyla, minnetle eğiliyoruz" diyerek başladı.

Törene katılan Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Abdullah Kasım ve Belediye Başkanı Mete Memiş, tören aracı üzerinde vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet'i, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık meşalesi olarak niteleyen Vali Eldivan, "Aziz milletimiz yokluklar içinde, büyük fedakârlıklarla kazandığı İstiklal Savaşı'nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetini ilan etmiş; böylece hürriyet ve bağımsızlık meşalesini ebediyen yakmıştır. Cumhuriyet, Türk Milletinin; özgürlük, eşitlik ve adalet yolunda attığı en büyük adımdır" ifadelerini kullandı.

Eldivan, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle anarak, Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı.

Ödüller Verildi, Gösteriler Alkış Topladı

Vali Eldivan'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile başarılı sporculara ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin sonrasında ise Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu öğrencileri tarafından Bayburt barları oynandı. Program, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personelinin sergilediği tüfekli hareketler gösterisi ile devam etti. İzleyenlerden büyük alkış alan bu gösterinin ardından, kutlama programı resmî geçit töreni ile son buldu.