Milli Saraylar Başkanlığı, kültürel mirasın korunması amacıyla her yıl düzenlediği acil durum tatbikatını bu yıl da İstanbul İtfaiyesi iş birliğiyle gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Milli Saraylar Başkanlığı tarafından hazırlanan “Acil Durum Uygulama Planı” kapsamında düzenlenen yangın tatbikatı, bu yıl da Dolmabahçe Sarayı’nda yapıldı. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, yangın ve benzeri acil durumlara karşı hazırlık seviyesini test etti.

Ziyarete kapalı günde gerçekleştirilen uygulamada, tarihî yapılar ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farklı acil durum senaryoları canlandırıldı. Tatbikat kapsamında yangın ihbarı, tahliye, ilk müdahale ve ekipler arası koordinasyon aşamaları başarıyla tamamlandı.

Yetkililer, bu tür çalışmaların risk yönetimi, kurumlar arası iş birliği ve kültürel miras güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Her yıl düzenli olarak yapılan tatbikatların, hem personelin farkındalığını artırdığı hem de acil durumlara yönelik müdahale kapasitesini güçlendirdiği ifade edildi.