Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül ve Müdür Yardımcısı Osman Özyurt, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Bayburt’un sahip olduğu destinasyonların ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

"Turizmi İl İl Değil, Bölge Bölge Planlamalıyız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, turizmin makro bir bakış açısıyla yönetilmesi gerektiğini savundu. Tuna, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayburt; kültürel mirası ve doğal zenginlikleriyle Doğu Karadeniz turizminin ayrılmaz bir parçasıdır. Seyahat acentelerimizin gücünü sahaya yansıtarak kentin destinasyonlarını daha görünür kılmak için her türlü iş birliğine hazırız.”

Odakta Bayburt’un Marka Değerleri Var

Toplantıda; Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Aydıntepe Yer Altı Şehri, Kop Dağı ve yayla turizmi gibi kentin sembol alanlarının profesyonel organizasyonlarla pazarlanması gerektiği vurgulandı. İl Müdürü Niyazi Gül ise acentelerle kurulacak güçlü bağların, şehrin turizm ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Ziyaret, Bayburt’un turizmde marka değerini artıracak ortak projeler üzerinde fikir birliğine varılmasıyla sona erdi.