Merkez bünyesinde başlatılan Masal Günleri, ilk etkinliğinde yoğun ilgi gördü.

Çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi, kitap ve masal sevgisini erken yaşta kazandırmayı amaçlayan Masal Günleri, iki haftada bir salı günleri 15.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek.

İlk masal gününde Aile Yaşam Merkezi’ni dolduran çocuklar, keyifli ve öğretici anlar yaşayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinlikte anlatıcı olarak yer alan Eğitimci Yazar Fatma Kılıç, çocuklara 'Avucumdaki Tırtıl' isimli masal kitabını anlattı. Kılıç’ın anlatımıyla masalların büyülü dünyasına yolculuk yapan minikler hem eğlendi hem de hayal güçlerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinlikte 'Avucumdaki Tırtıl' isimli masal kitabı, Yazar Kılıç'ın imzasıyla Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından çocuklara hediye edildi.

Bayburt Belediyesi’nin çocuklara yönelik projelerinden biri olan Masal Günleri, düzenli periyotlarla devam edecek.

Etkinlik, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunularak sona erdi.