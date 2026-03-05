Ramazan’ın 14’ünü 15’ine bağlayan gece gerçekleştirilen etkinlik kapsamında belediye ekipleri iftar sonrasında mahalle mahalle dolaşarak çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Asırlardır sürdürülen bu gelenekte çocuklar, kapı kapı gezerek şeker, çerez ve farklı atıştırmalıklar toplarken, şehir genelinde renkli ve neşeli görüntüler oluştu.

Etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ortak olan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, onbeşi geleneğinin Türkiye'nin hiç bir yerinde olmadığını söyledi ve Bayburt’un kültürel mirasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Memiş, her yıl Ramazan ayında büyük bir coşkuyla kutlanan bu özel gecede çocukların mutluluğuna katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti ve bu köklü geleneğin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Bayburt’ta Ramazan ayına ayrı bir anlam katan onbeşi etkinliği hem çocukların unutulmaz anlar yaşamasına hem de mahalle kültürünün canlı tutulmasına katkı sağlıyor.